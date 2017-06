Nach dem Terroranschlag in London hat sich Bürgermeister Sadiq Khan in der Nacht zu Wort gemeldet und die Bevölkerung aufgerufen, "ruhig und wachsam" zu bleiben. Es handele sich um einen "schrecklichen Terroranschlag", die Lage entwickele sich derzeit noch weiter.

Die Gegend rund um die London Bridge solle gemieden werden. "We don't yet know the full details, but this was a deliberate and cowardly attack on innocent Londoners and visitors to our city enjoying their Saturday night", schrieb Khan auf seiner Internetseite. Und weiter: "I condemn it in the strongest possible terms. There is no justification whatsoever for such barbaric acts."

Der 46-jährige Khan ist seit 2016 Bürgermeister von London und das erste Londoner Stadtoberhaupt islamischen Glaubens.