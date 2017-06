Nach dem Terroranschlag in London vom Samstagabend hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen sechs Todesopfer bestätigt. Darüber hinaus seien drei Attentäter getötet worden.

Mindestens 20 Personen wurden verletzt. Ob es weitere Attentäter gebe, sei nicht vollständig sicher, hieß es auf einer kurzen Pressekonferenz am frühen Samstagmorgen. Dem Vernehmen nach waren die Attentäter mit einem Kleintransporter auf der London Bridge in eine Personengruppe gefahren, später sollen mindestens zwei Attentäter in mindestens einem Restaurant mit Messern auf die Gäste losgegangen sein. Die genauen Abläufe waren aber noch unklar.

Erst vor knapp zwei Wochen waren bei dem Anschlag von Manchester 22 Personen getötet worden, auch der Attentäter kam ums Leben.