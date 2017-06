Liebe Leser! Die Wiener Börse hat die ATX-Beobachtungsliste 5/2017 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 06/2016 bis 05/2017 der prime market-Werte. Sie hat 9/12 Bedeutung für die nächste Überprüfung im September. Und so sieht es aus: conwert ist bei der FF Market Cap nur noch auf Rang 33 und sollte m.E. sofort aus dem ATX genommen werden. Ein Unternehmen, das beide Kriterien erfüllt, ist S Immo. Auch Agrana hat sich mit Umsätzen in Stellung gebracht, es fehlt Kursanstieg und die Do&Co kommt auch wieder. Aus heutiger Sicht ist per September-Verfall conwert fix raus und um den freien Platz matchen sich S Immo, Agrana, Porr, Do&Co, vielleicht sogar Semperit. Aber auch der Flughafen Wien ist nur noch auf Rang 25 im...

