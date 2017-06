SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz hat Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgefordert, im unionsinternen Streit um die künftige Klimapolitik für Klarheit zu sorgen. "Teile der Union sind offensichtlich auf Trump-Kurs", sagte Schulz der "Süddeutschen Zeitung".

"Frau Merkel als CDU-Vorsitzende muss jetzt in ihrer Partei für Klarheit sorgen, sonst wird ihr Kurs als Regierungschefin schnell unglaubwürdig", fügte er hinzu. "Jetzt kommt es darauf an, dass Europa seiner Führungsrolle gerecht wird". Schulz bezog seine Aufforderung auf ein sechsseitiges Strategiepapier des Berliner Kreises der Union, das am Wochenende veröffentlicht wurde. Die Autoren leugnen zwar nicht den Klimawandel, sie kritisieren allerdings "zunehmend aggressive politische Zielsetzungen, insbesondere CO2-Reduktionsziele" und fordern "den Abschied von deutschen Sonderzielen".

Damit stellen sie sich gegen die von Merkel vorangetriebene Klimapolitik. Im Berliner Kreis haben sich konservative Bundestagsabgeordnete der Union zusammengeschlossen.