Hatten Unwetter bereits am 19. Mai millionenschwere Schäden in der Landwirtschaft verursacht, kam es in dieser Woche regional zu weitaus höheren Verlusten. Für die Zeit vom 28. Mai bis zum 1. Juni wurden der Vereinigten Hagel wiederum über 30.000 Hektar als geschädigt gemeldet. Schadenbild Hagel und Starkregen bei jungem Mais (nähe Uelzen, Mai 2017). Quelle:...

