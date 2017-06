Der riesige Solarpark ist nun von der Nationalen Kommission für Finanzmärkte und Wettbewerb in Spanien genehmigt worden. Ursprünglich hatte das Umweltministerium bereits Mitte 2015 die Zulassung für das Photovoltaik-Projekt erteilt.Spaniens Nationale Kommission für Finanzmärkte und Wettbewerb (CNMC) hat die Genehmigung für ein 450 Megawatt Photovoltaik-Projekt - geplant von dem deutschen Erneuerbaren-Projektierer Juwi - in der Region Murcia genehmigt. In einem Dokument von CNMC heißt es, dass die Genehmigung des Projekts nach Auswertung der wirtschaftlichen und finanziellen Kapazitäten des Unternehmens ...

