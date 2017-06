Die SPD hat kürzlich ihr neues Rentenkonzept vorgestellt. Die CDU will offenbar kein Papier vorlegen - und bringt eine eine Rentenkommission ins Spiel. Das CDU-Programm zur Bundestagswahl wird im Juli erwartet.

Die CDU will im Bundestagswahlkampf offenbar kein neues Rentenkonzept vorlegen. Stattdessen brachte Generalsekretär Peter Tauber in einem am Donnerstag vorab veröffentlichten Interview der "Saarbrücker Zeitung" eine Rentenkommission ins Spiel. Bis 2030 sei die Rente solide aufgestellt. "Alles weitere sollten wir jenseits des Parteiengeplänkels ...

Den vollständigen Artikel lesen ...