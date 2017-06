Die nordirakischen Kurden streben trotz großer Autonomierechte nach völliger Unabhängigkeit. Ende September wollen sie darüber abstimmen. Außenminister Gabriel appelliert nun an den Zusammenhalt des Landes.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat die Kurden im Nordirak vor einem Unabhängigkeitsreferendum gewarnt. "Die Einheit des Irak infrage zu stellen, ja sogar Staatsgrenzen neu ziehen zu wollen, ist nicht der richtige Weg und kann eine ohnehin schwierige und instabile Lage nur verschärfen, in Erbil genauso wie in Bagdad", sagte der Minister am Donnerstag. Er rief alle Beteiligten auf, den Dialog zu suchen, offene Fragen einvernehmlich zu regeln und Konflikte nicht weiter anzuheizen. Dies gelte besonders für Gebiete, die zwischen der Kurdenregierung in Erbil und der Zentralregierung in Bagdad umstritten seien, sagte der Minister, der damit vermutlich auf die Ölstadt Kirkuk anspielte.

"Der Kampf gegen IS ist noch nicht gewonnen", mahnte Gabriel. Nur gemeinsam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...