Stromkunden der Hannoveraner Stadtwerke (Enercity) haben ab sofort die Möglichkeit in eine 270-kW-Solarstromanlage zu investieren. Dazu startet das Energieunternehmen am 10. Juni das erste BürgerKraftwerk als festverzinste Kapitalanlage. Enercity-Stromkunden erhalten dafür 2,15 Prozent pro Jahr vergütet. Weitere Projekte sind nach Angaben der Stadtwerke Hannover in Planung.

Den vollständigen Artikel lesen ...