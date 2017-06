Die britische Premierministerin Theresa May ringt nach dem Wahldebakel um Einigkeit in ihrer Konservativen Partei.

Die 60-Jährige holte am Sonntag einen ihrer schärfsten Kritiker ins Kabinett. Ansonsten hielt sie an ihrem Regierungsteam weitgehend fest und verzichtete auf eine weitreichende Kabinettsumbildung. "Was ich jetzt tue ist, die Arbeit anzugehen", sagte May. "Und ich denke, dass die Bevölkerung das erwartet. Sie wollen eine Regierung, die Sicherheit und Stabilität bietet." Bei der Wahl am Donnerstag verloren ihre Tories die absolute Mehrheit im Parlament und sind nun auf die Stimmen der nordirischen Unionisten angewiesen. Eine Einigung auf eine Minderheitsregierung steht noch aus. Die Gespräche über die Tolerierung einer May-Regierung sollten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...