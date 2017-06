Zürich - Bei Partners Group verändert sich per 1. Juli die Geschäftsleitung. Der auf Private Equity spezialisierte Vermögensverwalter überprüft fortlaufend seine Organisationsstruktur - auch angesichts des anhaltenden Wachstums. Neu werden David Layton und Juri Jenkner in der Geschäftsleitung vertreten sein, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Mehrere Personen scheiden derweil aus, sodass sich das Gremium auf sieben reduzieren wird.

Die Partner sollen sich "auf wichtige Aufgaben in der Identifikation und Entwicklung von Investitionsmöglichkeiten sowie der Stärkung von Beziehungen mit ausgewählten Kunden" konzentrieren können, heisst es. Gleichzeitig sollen "Kontinuität und Stabilität in den zentralen Führungsgremien" sichergestellt werden. So verlässt etwa Finanzchef Cyrill Wipfli die Geschäftsleitung, bleibt aber weiterhin ein Mitglied des Global Executive Board und wird Co-Head Portfolio Management und Mitglied des Global Portfolio Committee. Das Group Finance & Corporate Development Team, geführt von Manuel Ottinger und Philip Sauer, absorbiert die Funktion des Chief Financial Officer und rapportiert direkt an Co-CEO André Frei.

Layton wird Head Private Equity



Den vollständigen Artikel lesen ...