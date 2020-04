Mitteilung

Baar-Zug, Schweiz, 23. April 2020

Partners Group ernennt Chief Financial Officer als neues Mitglied der Geschäftsleitung

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, gibt heute die Ernennung von Hans Ploos van Amstel zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung zum 1. Juli 2020 bekannt. Herr Ploos van Amstel wird einen grossen Erfahrungsschatz mitbringen, den er in Führungspositionen bei multinationalen Unternehmen in den Bereichen schnelllebige Konsumgüter, Einzelhandel und Personalbeschaffung erworben hat. Gegenwärtig ist Herr Ploos van Amstel CFO von The Adecco Group, dem globalen Dienstleister für HR-Lösungen mit Hauptsitz in der Schweiz.

Als CFO wird Herr Ploos van Amstel auf Geschäftsleitungsebene die Aufsicht über die Finanzen des gesamten Unternehmens innehaben und damit diese Verantwortung von derzeit André Frei, Co-CEO, übernehmen. Darüber hinaus wird Herr Ploos van Amstel, der auf mehr als 30 Jahre einschlägige Erfahrung zurückgreifen kann, die Geschäftsleitung des Unternehmens in den Bereichen Unternehmens- und Geschäftsentwicklung wesentlich verstärken. Er wird direkt mit Manuel Ottinger und Philip Sauer zusammenarbeiten, die weiterhin ihre jeweiligen Teams innerhalb von Group Finance und Corporate Development leiten und an Herrn Ploos van Amstel berichten werden.

Steffen Meister, exekutiver Verwaltungsratspräsident von Partners Group, kommentiert: "Im Namen des gesamten Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung möchte ich Hans in unserem globalen Führungsteam willkommen heissen. Mit dem vergangenen und zukünftig erwarteten Wachstum von Partners Group hat die Anzahl der anspruchsvollen Prioritäten in Bezug auf die Finanzen der Gruppe sowie auf die Geschäfts- und Unternehmensentwicklung erheblich zugenommen. Mit seiner beeindruckenden Erfolgsbilanz aus früheren C-Level-Positionen bei grossen multinationalen Unternehmen ist Hans ideal positioniert, um das Führungsteam von Partners Group mit seiner wertvollen und breiten Erfahrung zu ergänzen."



Hans Ploos van Amstel fügt hinzu: "Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und darauf, dem hoch motivierten Führungsteam der Partners Group beizutreten. Der rote Faden, der sich durch meine bisherige Karriere zieht, ist meine Spezialisierung auf die Gestaltung und Umsetzung von Strategien zur Erzielung transformativer Ergebnisse. Ich bin daher überzeugt, dass ich die besten Voraussetzungen mitbringe, um einen nachhaltig positiven Beitrag für Partners Group zu leisten. Darüber hinaus werde ich aufgrund meiner Erfahrung in verschiedenen Branchen und in Private Equity geführten Unternehmen eine zentrale Rolle bei der Einführung wichtiger unternehmensweiter finanz- und betriebsbezogenen Initiativen spielen können."

Mit der Ernennung von Hans Ploos van Amstel bilden ab dem 1. Juli 2020 folgende Personen die Geschäftsleitung der Partners Group:

André Frei, Co-Chief Executive Officer David Layton, Co-Chief Executive Officer, Head Private Equity Hans Ploos van Amstel, Chief Financial Officer (neu) Juri Jenkner, Head Private Infrastructure Andreas Knecht, Chief Operating Officer, General Counsel Marlis Morin, Head Client Services Dr. Michael Studer, Chief Risk Officer, Co-Head Portfolio Solutions

Alle Mitglieder der Geschäftsleitung sind Partner der Firma und Mitglieder des Global Executive Boards.

Über Partners Group

Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von USD 94 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma verwaltet ein breites Spektrum an Investitions-programmen und massgeschneiderten Portfolios für internationale institutionelle Investoren. Der Hauptsitz von Partners Group ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, Toronto, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1'400 Mitarbeitenden und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeitenden von Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.

Shareholder Relations Kontakt

Philip Sauer

Tel: +41 41 784 66 60

E-Mail: philip.sauer@partnersgroup.com

Media Relations Kontakt

Jenny Blinch

Tel: +44 207 575 2571

E-Mail: jenny.blinch@partnersgroup.com

