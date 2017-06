Der Anlagenbauer will neben der Photovoltaik- und Halbleiterindustrie auch noch andere Industriezweige von seinen Produkten überzeugen. Daher streicht das Unternehmen nun die Photovoltaik aus dem Namen und firmiert sich in Centrotherm International um.Seit Montag firmiert die ehemalige Centrotherm Photovoltaics AG unter dem neuen Namen Centrotherm International AG. Die Aktionäre hatten der Namensänderung bereits im Mai auf der Hauptversammlung zugestimmt. Mit der Eintragung im Handelsregister sei sie nun auch rechtlich umgesetzt, teilte der Anlagenbauer aus Blaubeuren am Montag mit. Hintergrund ...

