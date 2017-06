Patrick Linden (Rouvier Associés): Europäischer Aufwärtstrend setzt sich fort

Der europäische Aktienmarkt erscheint derzeit im Vergleich zum US-Markt attraktiver. Da sich der Konjunkturzyklus dies- und jenseits des Atlantiks jedoch in unterschiedlichen Stadien befindet, ist Wachsamkeit geboten.

Mit einem Plus von 8,9% beim MSCI Europe Net Index im Mai (+7,7% im April) hat sich der Aufwärtstrend an den europäischen Aktienmärkten fortgesetzt. Ein Zusammenspiel von Positivfaktoren hat dazu beigetragen: der an Dynamik gewinnende Konjunkturaufschwung, der ein Gewinnwachstum in einer Größenordnung von 20%, so die Markterwartung, realistisch erscheinen lässt, aber auch steigende Anleiherenditen, die Aktien im Vergleich zu Anleihen noch attraktiver machen, ohne dass sich dadurch die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen signifikant verschlechtern, sowie das nach den französischen Präsidentschaftswahlen deutlich gesunkene politische Risiko in Europa.Das KGV für den europäischen Markt auf Basis der erwarteten Gewinne liegt mittlerweile bei 15. Bei diesem Kursniveau dürfte der Bewertungsspielraum weitgehend ausgereizt sein und weiteres Aufwärtspotenzial eher nur noch bei Gewinnsteigerungen bestehen.



Mit Blick auf den US-Markt ist festzustellen, dass bei dem aktuellen KGV von mehr als 18 auf Basis der Gewinnerwartungen für 2017 Positiveffekte durch eine Senkung der Körperschaftsteuer bereits zu einem Großteil eingepreist sind, so dass Verzögerungen oder eine hinter den Erwartungen zurückbleibende Reform der Unternehmensbesteuerung genauso ein Risiko darstellen wie die Unberechenbarkeit des amerikanischen Präsidenten.Vor diesem Hintergrund erscheint der europäische Markt im Vergleich zum US-Markt attraktiver. Da sich der Konjunkturzyklus dies- und jenseits des Atlantiks jedoch in unterschiedlichen Stadien befindet, d. h. in den USA seinen Zenit schon überschritten hat, während der Aufschwung in Europa gerade erst Fahrt aufnimmt, ist Wachsamkeit geboten.

Unsere Aktienfonds haben sich in diesem Umfeld positiv entwickelt: So verzeichneten der Rouvier Valeurs und der Rouvier Europe einen Wertzuwachs von +6,9% bzw. +9,5%. Der Rouvier Valeurs profitiert weiterhin von seiner qualitätsorientierten Positionierung an einem anhaltend schwierigen Markt sowie von seinem Europa-Exposure und hat damit besser abgeschnitten als der globale MSCI World Net Index (+3,4% per Ende Mai), während sich beim Rouvier Europe die strategische Ausrichtung auf besonders konjunktursensitive europäische Unternehmen weiter auszahlt.

Die systematische Absicherung, die den Rouvier Evolution auszeichnet, macht diesen Teilfonds mit steigenden Bewertungsniveaus an den Märkten zunehmend attraktiver, wenngleich die Wertentwicklung aufgrund der Kosten für dieses Sicherheitsnetz, bei in diesem Jahr bislang wenig volatilen Märkten, im Mai auf ein Plus von 3,7% beschränkt blieb.

Beim Rouvier Patrimoine steht ein Wertzuwachs von 1,7% seit Jahresbeginn und 3,9% auf Jahressicht zu Buche. Dies steht in Einklang mit dem obersten Ziel der Sicherheit in einem Umfeld, in dem der Referenzindex für den Rentenmarkt leicht im Minus liegt.