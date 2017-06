Zürich / Genf - Die Beschäftigungsaussichten in der Schweiz für das anstehende Quartal geben Grund zu Optimismus: Die Prognose erreicht ihren höchsten Stand seit zwei Jahren - und entspricht genau jener des 2. Quartals 2015. «Die Arbeitgeber in der Schweiz scheinen wieder an Zuversicht gewonnen zu haben. Die positiven Beschäftigungsaussichten für das kommende Quartal weisen auf eine Aufheiterung des Wirtschaftsklimas für Unternehmen und Arbeitnehmer hin. Diese Dynamik zeigt sich besonders deutlich an der Erwartungshaltung der verarbeitenden Industrie, die ihren höchsten Stand seit nahezu neun Jahren verzeichnet. Diese Trendumkehrung ist eine ausgezeichnete Nachricht für die gesamte heimische Wirtschaft», kommentiert Leif Agnéus, General Manager von Manpower Schweiz.

Positive Werte in den meisten Sektoren

Die Arbeitgeber in sechs der insgesamt zehn teilnehmenden Wirtschaftssektoren rechnen im Laufe des 3. Quartals 2017 mit einem Anstieg ihrer Personalzahlen. Die verarbeitende Industrie (+11 %) erzielt die höchste Netto-Arbeitsmarktprognose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...