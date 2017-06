Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich gegen die schnelle Schaffung einer gemeinsamen europäischen Einlagensicherung für Bankguthaben ausgesprochen. Auch die vom neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf den Tisch gelegten Vorschläge zum Umbau der Eurozone hält er derzeit nicht für realistisch. "Wir haben in Europa zu viele non-performing-loans", sagte Schäuble in Berlin bei einer Wirtschaftskonferenz der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Erst wenn in den Büchern der Banken das Volumen an faulen Krediten abgebaut sei, könne über die Schaffung einer Einlagensicherung gesprochen werden. Er sei, so Schäuble, nie generell gegen die gemeinsame Absicherung der Guthaben gewesen.

Bei der von Macron angestoßenen Reformdebatte über die Gemeinschaftswährung trat der CDU-Politiker auf die Bremse. Die Vorschläge aus Frankreich bedürften Änderungen der EU-Verträge, die nur einstimmig von den 27 EU-Mitgliedern beschlossen werden könnten. Nach Schäubles Einschätzung sei das derzeit aber unwahrscheinlich. "Ein Eurofinanzminister macht nur Sinn, wenn er auch Zuständigkeiten hat", sagte er.

Macron hat die Schaffung eines Finanzministers im Euroraum vorgeschlagen, der über ein gemeinsames Budget verfügen soll. Er will außerdem eine europäische Arbeitslosenversicherung etablieren, die EU-Länder in Wirtschaftskrisen stützen soll.

Schäuble favorisiert hingegen zunächst die engere Zusammenarbeit bei Verteidigung und Rüstung. Ein europäischer Fonds soll in Zukunft großes Kriegsgerät finanzieren.

June 13, 2017

