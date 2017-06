Rainer Lemm (GS&P): United Internet im Blick

Auffällig war im Mai der Kursverlauf des Telefonie- und Internet-Anbieters United Internet mit +18%. United Internet ist ein Dienstleister mit starken Marken wie GMX, 1&1 oder web.de, der in den beiden Geschäftsfeldern Firmenkunden (Hosting) und Privatkunden (Applications) tätig ist. Außerdem gibt es strategische Beteiligungen an Drillisch (20%) und Rocket Internet (8,3%).

Wesentliche Chancen der Firma liegen in der starken Positionierung imWachstumsmarkt Breitband. Die immer leistungsfähigeren Anschlüsse ermöglichenneue und aufwendigere internetbasierte Anwendungen (Cloud Applications). DasAngebot umfasst für Privatkunden, Freiberufler und kleinere Unternehmeneigenständige Produkte und Applikationen, die in Kombination mit einemFestnetz- oder mobilfunkbasierten Zugang ein Wachstumstreiber für die nächstenJahre bleiben sollten.



Gegründet wurde das Unternehmen von RalphDommermuth im Jahre 1988 als 1&1 EDV Marketing GmbH. Nach demBörsengang blieb der Gründer weiterhin größter Aktionär und hält alsVorstandsvorsitzender heute noch 40% der Anteile.

Seit der Übernahme des DSL-Geschäfts von Freenet (2009) und derKomplettübernahme von Versatel (2014) verfügt United Internet über ein eigenes Glasfasernetz,das mit 40.000 km Länge das zweitgrößte in Deutschland ist. Durch diese eigeneInfrastruktur kann die Firma die Wertschöpfung vertiefen, indem sie internproduzierte DSL-Vorleistungen produziert.

Grund für das Abheben des Kurses war, dass United Internet seine bisher eheruntergeordnete Beteiligung an Drillisch auf eine strategische Beteiligung von70% ausbauen und aktiv an der Konsolidierung der kleineren Telekomanbietermitwirken möchte. United wird somit eine starkevierte Kraft am deutschen Telefonmarkt und kann künftig mit einergewissen kritischen Masse den etablierten Großanbietern Telekom, Vodafone undTelefónica Paroli bieten.

Wir hatten die Aktien erst im Dezember 2016 gekauft, weil das Unternehmen miteinem hohen Free Cash Flow (FCF) überzeugt und gleichzeitig eine starke Bilanzausweist. Zum Kaufzeitpunkt lag das für 2017 geschätzte KGV bei rund 15 und istmittlerweile auf ca. 20 gestiegen. Wir bleiben als langfristige Investoren amBall, solange sich keine Übertreibung einstellt.

In die Kurserholung hinein verkauft haben wir zuletzt Bijou Brigitte, die wirseit Auflage des Fonds im Portfolio hatten. Das Unternehmen hat anhaltendeMargenprobleme und leidet an Überkapazitäten, u.a. auch durch eine kostspieligeExpansion nach Südeuropa. Da der FCF bei anhaltend erhöhterInvestitionstätigkeit seit längerem fällt und durch die Konkurrenzsituation undeine gewisse Marktsättigung keine große Hoffnung auf eine Trendwende besteht,haben wir unser Engagement nun beendet. Wir trennen uns mit einem Gewinn von insgesamt rund 230% und somit ca. 80% mehr als im STOXX Europe 600 NR im gleichen Zeitraum zuverzeichnen waren.