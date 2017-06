New York - Nach ihrem zweitägigen Rückschlag haben sich die US-Technologiewerte am Dienstag wieder gefangen. Der Dow Jones Industrial erreichte im frühen Handel sogar einen weiteren Rekordstand bei 21'307 Punkten. Am Ende der ersten Handelsstunde legte der US-Leitindex noch um 0,24 Prozent auf 21'285,74 Punkte zu. Der marktbreite S&P-500-Index gewann 0,27 Prozent auf 2436,02 Punkte.

An der Technologiebörse Nasdaq erholte sich der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,57 Prozent auf 5740,60 ...

