In einer Reaktion auf die Entscheidung der EU-Landwirtschaftsminister am Dienstag in Luxemburg, die Gespräche zur Überarbeitung der EU-Ökolandbauverordnung fortzusetzen, haben Copa & Cogeca die für einen Erfolg der Reform entscheidenen Faktoren dargelegt. Bildquelle: Shutterstock.com Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Ökolandbau" von Copa und Cogeca,...

Den vollständigen Artikel lesen ...