Der US-Mobilfunkkonzern hat nach langer Hängepartie die milliardenschwere Übernahme von Yahoos Kerngeschäft unter Dach und Fach gebracht. Yahoo-Chefin Marissa Mayer ist mit Abschluss der Transaktion zurückgetreten. Die in der Eigenständigkeit verbleibenden Restteile des Internet-Pioniers sollen ab 16. Juni Altaba heißen und von Yahoo-Direktoriumsmitglied Thomas McInerney geführt werden. Altaba besteht vor allem aus der Beteiligung an der chinesischen Online-Plattform Alibaba und Yahoo Japan.br/>

Die beiden Unternehmen hatten sich bereits im Juli 2016 auf den Verkauf des Kerngeschäfts geeinigt. Doch massive Hackerangriffe hatten zu Verzögerungen geführt und den Kaufpreis um 350 Mio. $ auf 4,48 Mrd. $ gedrückt. Bei zwei Cyberattacken waren 2013 und 2014 Daten von mehr als einer Milliarde Yahoo-Nutzern gestohlen worden. br/>

Verizon will Yahoos E-Mail-, Such- und Messengerdienste und den Bereich Online-Werbung mit seiner Tochter AOL kombinieren. Der Konzern setzt darauf, mit mobilen Videos und Werbung neue Einnahmen außerhalb des als gesättigt geltenden Mobilfunkmarktes zu erlösen.br/>

Bernecker Redaktion / www.bernecker.info