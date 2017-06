Bei einem Großbrand in einem Londoner Hochhaus hat es am Mittwochmorgen mehrere Verletzte gegeben. Bisher seien 30 Patienten in fünf Londoner Kliniken gebracht worden, sagte der Leiter der Rettungskräfte, Stuart Crichton.

Das Feuer war am frühen Mittwochmorgen in einem Hochhaus im Stadtteil North Kensington ausgebrochen. Es brannte von der zweiten bis zur obersten Etage des 27-stöckigen Gebäudes, teilte die Londoner Feuerwehr mit. Man sei mit 40 Löschfahrzeugen und 200 Feuerwehrleuten vor Ort. Auch die Londoner Polizei beteiligte sich an dem Einsatz.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan bezeichnete den Brand als "schwerwiegenden Vorfall". Ob sich noch Menschen im Gebäude befinden, war zunächst unklar. Auch über mögliche Todesopfer gab es zunächst keine Angaben.