Dr. Georg von Wallwitz (Eyb & Wallwitz): Nicht jeder Aufregung hinterherlaufen

Einen neuen Fonds zwei Monate vor dem Ausbruch einer Finanzkrise herauszubringen, war sicherlich nicht der optimale Zeitpunkt", erinnert sich Dr. Georg Graf von Wallwitz, Fondsmanager und Geschäftsführer bei der EYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH (EYB & WALLWITZ). Dass sein Phaidros Funds Balanced (ISIN LU0295585748) seit der Auflage vor nunmehr zehn Jahren, über wahrlich unruhige Börsenzeiten hinweg, dennoch eine beeindruckende Entwicklung vorweisen kann, spricht für den Investmentansatz der Münchner

"Anleger und Investoren sollten von ihren Vermögensverwaltern verlangen, dass sie nicht nur in Bullenmärkten gut sind, sondern auch in bärischen Zeiten eine beruhigende Performance abliefern können", erklärt Dr. Georg Graf von Wallwitz, Fondsmanager und Geschäftsführer bei EYB & WALLWITZ. Dass das Fondsmanagement des Phaidros Funds Balanced dazu in der Lage ist, zeigt ein Blick auf die vergangenen zehn Jahre. Seit Auflage erzielten die Münchner Vermögensverwalter mit ihrem ausgewogenen Mischfonds eine Wertentwicklung von über 63 Prozent. Das honorieren nicht nur die Anleger mit deutlichen Mittelzuflüssen, sondern auch das unabhängige Analysehaus Morningstar, das den Fonds in der Kategorie "Mischfonds EUR flexibel - global" mit fünf Sternen auszeichnet.

Der Investmentansatz der Phaidros Fondsmanager fußt auf dem eigenen ökonomischen Weltbild. "Es ist wichtig zu verstehen, dass es letztendlich die ökonomischen Daten sind, welche die Kurse treiben", so von Wallwitz. "Andere Faktoren wie die Demografie, die Kultur, die Ökologie und die Politik beeinflussen zwar langfristig auch die Kurse. Man muss sie als Anleger im Auge behalten, kann aber eben nicht darauf handeln. Gerade im Hinblick auf den letztgenannten Faktor wird insbesondere der Einfluss der Politik auf die mittelfristige Kursentwicklung überschätzt."

"Bei politischen Risiken sprechen wir von Ungewissheiten. Und diese lassen sich nicht quantifizieren. Anleger sollten diese beiden Dinge nicht verwechseln und sich besser auf echte Risiken konzentrieren, statt von Ungewissheiten treiben zu lassen", so von Wallwitz. Die Reaktionen der Märkte nach den US-Wahlen haben dies eindrucksvoll gezeigt. "Wir vertrauen in der Vermögensverwaltung auf unsere Axiome und behalten diese Grundannahmen konsequent bei, statt jeder Aufregung an den Märkten hinterherzulaufen."

Bei der Auswahl von Aktien und festverzinslichen Titeln für seinen Fonds, sieht sich von Wallwitz mit keiner Asset-Klasse verheiratet und kennt daher auch keine starre Allokation. "Wir haben in den letzten zehn Jahren durchaus auch einmal unter zehn Prozent Aktien allokiert, beispielsweise in 2008. 2017 verzeichnen wir wieder 45 Prozent Aktien im Portfolio", erläutert von Wallwitz. Ebenso spielten Schwellenländer über einen Zeitraum von fünf Jahren keine Rolle. Aktuell finden sich wieder einzelne Titel aus dieser Anlageregion im Fonds.

Mit Blick voraus sieht von Wallwitz in den Schwellenländern Anlagechancen durch das Entstehen einer konsumfreudigen Mittelklasse. Ebenso hat der Anlageexperte die Themen Antibiotika sowie den Trend zu Unternehmen mit starken Markennamen auf der Agenda. Zudem liegt ein besonderes Augenmerk auf den mit der zunehmenden Digitalisierung zusammenhängenden Themen wie E-Commerce, IT-Security und Robotik. Explizit hat von Wallwitz mit dem kanadischen Unternehmen Shopify, ein Dienstleister im Bereich E-Commerce, ein gutes Gespür gehabt. In einem ganz anderen Bereich bewegt sich das amerikanische Unternehmen Chipotle Mexican Grill. "Wir verstehen die Fastfood-Kette als eine Art Wildcard in unserem Portfolio. Mit Blick auf den wachsenden Trend zu gesundem Essen haben wir hier eine Position aufgebaut", so von Wallwitz.