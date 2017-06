New York - Der Dow Jones Industrial hat vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch einen weiteren Rekordstand erreicht. Seine Bestmarke liegt nun bei 21 354 Punkten. Im frühen Handel gewann der US-Leitindex zuletzt 0,08 Prozent auf 21 345,60 Punkte. Der marktbreite S&P-500-Index stieg um 0,04 Prozent auf 2441,40 Punkte. Er liegt damit in Sichtweite seines Höchststands von 2446 Punkten.

