Jetzt also doch? Nach Medieninformationen ermittelt Robert Mueller nun gegen Donald Trump persönlich. Die Russlandaffäre hat nach der Anhörung des ehemaligen FBI-Chefs James Comey einen Anfangsverdacht heraufbeschworen.

Die Meldung der "Washington Post" schlug am Mittwochabend in Washington ein wie eine Bombe. Demnach ermittelt der Sonderermittler in der Frage um Russland-Kontakte des Trump-Wahlkampfteams, Robert Mueller, nun auch persönlich gegen den US-Präsidenten. Dabei gehe es um den Anfangsverdacht, Donald Trump habe versucht, Ermittlungen der Justiz zu beeinflussen.

Mueller soll herausfinden, ob sich Russland illegal in den US-Wahlkampf eingemischt hat. Dabei ermittelte er bislang nur, ob es illegale Kontakte zwischen offiziellen russischen Stellen und Trumps Wahlkampfteam gegeben hat. Nun rückt offenbar der US-Präsident selbst ins Visier des Sonderermittlers.

Die zusätzlichen Ermittlungen hat Mueller dem Bericht zufolge nur wenige Tage nach der Entlassung von FBI-Chef James Comey durch Trump aufgenommen. Trump hatte im Zuge dieser Entlassung öffentlich verkündet, er habe auch "Russland im Sinn gehabt", als er Comey gefeuert habe.

Später sagte Comey vor einem Untersuchungsausschuss des Senats aus, er sei von Trump - also seinem direkten Vorgesetzten - im Vier-Augen-Gespräch gefragt worden, ob er eine Chance sähe, die Ermittlungen gegen den Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen.

Dieser sei "ein guter Mann" der "nichts Falsches gemacht" habe, soll Trump nach ...

