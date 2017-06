Moneycab: Herr Gastaldo, die Schweizer Bevölkerung hat gerade die Energiestrategie 2050 angenommen, die den Ausstieg aus der Kernenergie, weniger pro-Kopf-Verbrauch und Investitionen in erneuerbare Energie festlegt. Welche Chancen und Risiken sind mit dieser Ausgangslage jetzt verbunden?

Frédéric Gastaldo: Mit diesem eindeutigen Resultat hat sich das Volk klar für eine nachhaltige Zukunft entschieden. Die Frage des "Was" ist somit klar: Rücklauf der Kernkraftwerke, Entwicklung von erneuerbaren Energien, Abbau von fossilen Energien auch im Heiz- und Mobilitäts-Bereich. Die Frage des "Wie" bleibt aber noch offen. Es muss da noch sehr viel gearbeitet werden.

Deutschland hat einige Jahre vor der Schweiz den Ausstieg aus der Atomkraft entschieden, mit dem Resultat, dass sich die Energie massiv verteuerte und zusätzlich wieder Kohlekraftwerke in Betrieb genommen wurden. Wie kann die Schweiz einem ähnlichen Schicksal entgehen?

Als Deutschland sich für die Energiewende entschied, hat es eine Pionierrolle übernommen. Die Wege der Pioniere sind nie perfekt. Es gibt auch in Deutschland intern politische Kräfte, die diese Entwicklung geprägt haben, es hat nicht immer zur optimalsten Lösung geführt. In Nachgang ist es leicht zu kritisieren, aber die deutsche Ausgangslage ist nun gut. Sie haben schon bewiesen, dass man vor ein paar Jahren unvorstellbare Anteile von Erneuerbaren ins Netz einspeisen kann, ohne ein Black Out zu befürchten. Die Lage ist reif für einen Rückbau von Kohlkraft.

Die Schweiz wird von dieser Erfahrung profitieren, ich hoffe es wird uns ermutigen unseren eigenen Weg zu einer nachhaltigen Energiezukunft zu finden. Es wird auch nicht perfekt sein, aber wenn wir es so akzeptieren können, werden wir schon einen riesigen Schritt nach vorne gemacht haben.

Der damalige Bundesrat Adolf Ogi hat 1988 in einem viel beachteten Fernsehspot mit der korrekten "Eierkoch"-Methode auf das Thema Energiesparen aufmerksam gemacht. Wo muss man heute ansetzen, um die Energieeffizienz wirksam zu erhöhen?

Es fehlt noch am "CO2 Bewusstsein". Jeder weisst, dass heute der finanzielle Anreiz fehlt, CO2 zu sparen. Es ist aber möglich, die Grössenordnungen des CO2 Ausstosses mit einem Vergleich zwischen der Reise mit dem Flugzeug, Auto, Bus und Bahn zu erklären. Jeder kann dann für sich entscheiden. Begriffe wie "Graue Energie" können verbreitet werden. Wenn man in die Schulung von Kindern investiert, hat man in der Sache einen doppelten Effekt: Sie werden ihre Eltern sehr gerne selbst schulen! Ich spreche da aus Erfahrung.

Bestehende Installationen, Heizungen, oder Häuser lassen sich oft nur mit hohen Investitionen energietechnisch verbessern. Bei den aktuell tiefen Energiepreisen sind solche Investitionen oft kaum wirtschaftlich. Wie können hier Anreize geschaffen werden?

Nicht alle Entscheide, die wir treffen, sind finanziell getrieben. Wie rentiert sich ein schöner Garten? Gar nicht. Trotzdem investieren Viele in ein schönes Haus oder einen schönen Garten. Es gefällt ihnen. Es bringt ihnen ausserdem einen sozialen Mehrwert: Man erhält Wertschätzung seitens der Nachbarschaft für die Ästhetik. Was machen wir heute, um den Investitionen in eine nachhaltige Zukunft eine solche soziale Wertschätzung zu zeigen. Eher wenig. Es kann da viel mehr getan werden: individuell und kollektiv.

Nebst dieser sozialen Wertschätzung gibt es natürlich auch die finanzielle Wertschätzung. Dort kann man kollektiv auch mehr tun. Der Preis für CO2 Zertifikate ist laut alle Experten viel zu tief gesetzt. Er muss korrigiert werden.

Mit Swisscom Energy Solutions haben Sie die Plattform "tiko" geschaffen, mit der Produzenten und Konsumenten dank intelligenter Messgeräte und Steuerung die Effizienz steigern und die Kosten senken können. Für wen lohnt sich der Einsatz, welche Erfahrungen haben Sie bis anhin gemacht?

Jeder der über eine elektrisch getriebene Hausheizung verfügt - und es soll in der Zukunft die Mehrheit sein - kann von tiko profitieren. Sie werden die Möglichkeit haben, Energie einzusparen, werden volle Transparenz über ihren Verbrauch erhalten und bekommen eine Mitteilung, wenn Ihre ...

