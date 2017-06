FXStreet - EUR/USD aktueller Kurs: 1,1215. Die ruhigen Marktbedingungen wurden noch vor der Eröffnung der Wall Street durch die enttäuschenden Ergebnisse der US Inflation und der Einzelhandelsumsätze beendet, da der Greenback auf breiter Front einbrach, bevor die geldpolitische Entscheidung der Fed verkündet wurde. Der EUR/USD konnte mit dem frühen US Handel ein neues 2017 Hoch bei 1,1295 bilden, da die Investoren das Vertrauen in den Greenback mit der enttäuschenden Inflation für Mai verloren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...