Boeing-Chef Dennis Muilenburg schätzt den Markteintritt von Elektroflugzeugen deutlich zurückhaltender als Airbus ein. Es werde noch "ein paar Jahrzehnte dauern", bis es Flugzeuge in der heutigen Größe der Boeing-Modelle mit hybrid-elektrischem Antrieb gebe, sagte Muilenburg der "Welt am Sonntag".

Der europäische Konkurrent Airbus will hingegen binnen 15 Jahren einen E-Flieger mit 100 Sitzen auf den Markt bringen. Boeing habe sich zwar jüngst an der kleinen US-Firma Zunum Aero beteiligt, die Modelle mit Alternativ-Antrieb entwickeln, Elektroantriebe dürften aber zuerst in kleineren Modellen zur Anwendung kommen, sagte Muilenburg. Unterschiedliche Strategien werden zwischen Boeing und Airbus auch bei der Auslandsmontage deutlich. Der Boeing-Chef erteilte einer Endmontage außerhalb der USA eine Absage.

Zwar würden die Zulieferquellen weltweit ausgebaut. Je mehr produziert werde, desto effektiver seien aber die großen US-Montagelinien. Airbus-Flugzeuge rollen hingegen bereits in Deutschland, Frankreich, China und den USA aus der Halle. Der Boeing-Chef äußerte sich im Vorfeld der an diesem Montag in Le Bourget bei Paris beginnenden großen Luftfahrtmesse optimistisch.

Der Konzern sei noch nie so "stark und gesund" wie derzeit, sagte Muilenburg. Der Boeing-Chef stellte neue Aufträge in Aussicht: "Wir erwarten eine lebhafte Luftfahrtmesse", sagte Muilenburg.