Der METRO Accelerator for Retail powered by Techstars startet in seine erste Runde. Die Start-ups aus aller Welt Start-ups arbeiten in den nächsten drei Monaten an zukunftsträchtigen Lösungen für den Handel wie Lieferrobotik, neuartige Navigationstechnik, intelligente Sensoren, digitales Werkzeug zur Vermeidung überschüssiger Lebensmittel und einer noch...

Den vollständigen Artikel lesen ...