FXStreet - EUR/USD aktueller Kurs: 1,1197. Der EUR/USD beendete die Woche unverändert bei 1,1197, nach dem er das vorherige 2017 Hoch überwinden konnte, um am Mittwoch die 1,1295 zu erreichen, da die US Inflation enttäuschend ausgefallen war. Dennoch erhöhte die US Fed ihre Zinsen um 25 Basispunkte und schlug einen überraschend hawkish Ton an. Der Fokus lag wohl mehr auf der Verbesserung am Arbeitsmarkt als auf der jüngsten Schwäche der Inflation, so dass der Greenback eine vorübergehende ...

