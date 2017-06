Zürich - Die Titel des neuen Pharmaunternehmens Idorsia gehören am Montag erneut zu den grossen Gewinnern an der SIX. Damit weiten die Anteile des Actelion-Spinoffs ihre kräftigen Avancen vom Börsenstart am vergangenen Freitag aus.

Die Idorsia-Titel gewinnen gegen 10 Uhr 9,9% auf 15,00 CHF. Der am Gesamtmarkt gemessene SPI legt zeitgleich 0,37%.

Viele Fachleute würden zwar zweifeln, dass das Forscherpaar Martine und Jean-Paul Clozel nach Actelion ein zweites Meisterstück vollbringen kann, schreibt die "NZZ am Sonntag". Viele Finanzanalysten warnen vor zu hohen Hoffnungen und sehen auch hohe Risiken, wie es heisst. Dies hätten sie allerdings schon mehrmals getan, und stets hätten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...