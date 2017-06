In der Bay of Plenty gibt es überall Neuigkeiten, dass die Verkäufe von zwei Kiwi-Plantagen die 1-Million-NZD-Marke (rund 648.442 EUR) pro Hektar gebrochen haben. Der Rekord lag bis jetzt bei 850.000 NZD (rund 551.176 EUR) für eine Plantage in Te Puke letztes Jahr, auf der Gold-Kiwis gepflanzt waren, wie bei dem neuer Rekordhalter. Bildquelle: Shutterstock.com Verkauft wurden...

Den vollständigen Artikel lesen ...