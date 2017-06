Basel (awp) - Die Dufry-Tochter Hudson eröffnet im Hard Rock Hotel Casino in Las Vegas sechs neue Läden. Die neuen Ladenflächen würden sich auf 1'347 Quadratmeter erstrecken, teilt der Reisedetailhändler am Dienstag mit. Neben Luxusgütern sollen in den Läden Reiseartikel, Elektronik, Wein und Spirituosen sowie Bekleidung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...