Zürich (awp) - Swiss Prime Site Immobilien hat zwei Gebäude ihres derzeit grössten Projekts verkauft. Die Gebäude im "Espace Tourbillon" in Genf würden voll ausgebaut und schlüsselfertig in den Besitz der Hans-Wilsdorf-Stiftung übergeben, teilt das Bauunternehmen am Dienstag mit. Der Abschluss des Verkaufs wird im August ...

Den vollständigen Artikel lesen ...