Seit geraumer Zeit hat sich niemand mehr zum Thema Prozessorarchitekturen geäußert. Schließlich ist die Auswahl normalerweise auf eine Intel x86-Variante oder einen Prozessor der Klassen ARM A, R oder M begrenzt. Diese beiden Möglichkeiten sind für die große Mehrheit der Verarbeitungsanforderungen verwendet worden. Genau wie die Beliebtheit dieser Architekturen zugenommen hat, finden auch die zugehörigen Befehlssatzarchitekturen (ISA) wachsenden Zuspruch.

Warum viele Entwickler auf die RISC-Architektur von ARM (Reduced Instruction Set Computing) umgestiegen sind, lässt sich auf die unnötig hohe Komplexität der x86-CISC-Architektur (Complex Instruction Set Computing) zurückführen. Heute jedoch, mit so vielen Variationen von ARM-Prozessoren, ist deren ISA an einem Punkt angelangt, an dem es fast eine CISC-Architektur ist. Aus diesen und vielen anderen Gründen hat sich die alternative Verarbeitungslösung RISC-V entwickelt.

Die Prozessor-Plattform RISC-V ist an sich keine neue Architektur, sondern eine neue feste ISA. RISC-V ist eine Schöpfung, die ihren Ursprung als Forschungsprojekt am UC Berkley Computer Science Department hat. Damals suchte man eine effizientere Computing-Plattform über die Bauteile der ARM- und x86-Klasse hinaus.

Nach einiger Forschungsarbeit entschieden sich die Zuständigen, ihren eigenen Prozessor zu entwickeln. Der Hauptpunkt war jedoch, dass man die Chip-Architektur nicht erschaffen würde, sondern stattdessen den Befehlssatz zum Eckpfeiler machen wollte. Befehlssätze wurden für 16-, 32-, 64- und 128-Bit-Datenpfade erschaffen.

RISC-V Foundation

Die RISC-V Foundation steuert die künftige Entwicklung von Hard- und Software-Spezifikationen sowie des Ökosystems und treibt ferner den Einsatz der RISC-V ISA voran. Aufgrund der endgültig festgelegten ISA können Ingenieure jetzt die Prozessor-Architektur implementieren, die auf ihre Anforderungen optimiert ist. Sie kann sich zum Standard einer neuen offenen Prozessor-Architektur für direkte native Hardware-Implementierungen entwickeln.

Quelloffene Natur von RISC-V

