Bern (ots) - Im Jahr 2016 wandten sich gesamthaft 6'603 Personen

an die Schlichtungsstelle Telekommunikation (2015: 6'443). Dies

entspricht monatlich rund 550 Kundinnen und Kunden, welche die

Schlichtungsstelle konsultierten. Der Ombudsmann und sein Team

bearbeiteten 5'273 Anfragen (2015: 5'030) und 1'330 Schlichtungsfälle

(2015: 1'413). Im Vergleich zum Vorjahr ist eine leichte Zunahme der

Anfragen und Fälle von 2,42% zu verzeichnen.



Häufigster Beschwerdegrund 2016: Mehrwertdienste



2'183 Anfragen und Fälle betrafen Probleme mit Mehrwertdiensten

und dabei insbesondere unerwünschte kostenpflichtige

Abonnementsdienste, die auf der Rechnung des Fernmeldedienstanbieters

entweder mittels kostenpflichtiger SMS/MMS oder anderer

Bezahlfunktion (Abrechnungsdienstleister des Anbieters) verrechnet

wurden. Dazu der Ombudsmann Oliver Sidler: "Von diesen 2'183 Anfragen

und Fällen wurden von der Schlichtungsstelle lediglich 286

eigentliche Schlichtungsverfahren durchgeführt. Die restlichen

Anfragen wurden von den Mehrwertdienstanbietern und

Fernmeldedienstanbietern selber behandelt. Ein

Fernmeldedienstanbieter verzichtete auf das Inkasso von

Mehrwertdienstgebühren, sobald sich der Kunde an die

Schlichtungsstelle wandte. Diese Praxis wird heute aber nicht mehr

vollständig weitergeführt".



Allgemeine Rechnungsprobleme und Preselection-Anbieter veranlassen

zu Beschwerden



Knapp 25% aller Beanstandungen resultierten aus Fehlern oder

Unklarheiten in der Rechnungsstellung der Fernmeldedienstanbieter.

Dies waren namentlich Beanstandungen über im Abonnement enthaltene

Vergünstigungen, welche auf der Rechnung nicht mitberücksichtigt

wurden, Beanstandungen über die Zahlungsfrist, neu verrechnete

Gebühren für die Rechnung in Papierform, Postschaltergebühren und

weitere Unklarheiten bei der Rechnungsstellung.



Etwas rückläufiger sind die im letzten Jahr mit Rekordwerten

aufgefallenen Beanstandungen über unverlangte Dienstleistungen,

namentlich von Preselection-Anbietern. Unter diesen Beschwerdegrund

fallen unerwünschte Verträge mit einem anderen

Fernmeldedienstanbieter, welche mündlich am Telefon oder schriftlich,

bspw. an der Haustüre, abgeschlossenen wurden. Ebenfalls erfasst sind

Widerrufe angeblich abgeschlossener Verträge, welche die

Fernmeldedienstanbieter nicht akzeptierten. Dieser - erfreuliche -

Rückgang ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Anbieter

selber versuchen, mit den Kunden eine Lösung der Streitigkeit zu

finden, bevor ein Schlichtungsverfahren eingeleitet werden muss.



Roaming-Probleme steigen



Die Problematik der erhöhten Verbindungsgebühren im Ausland stieg

im Berichtsjahr auf 175 Beschwerden. Verglichen mit dem Vorjahr ist

das eine Steigerung von 110.8%. Diese massive Steigerung kann sich

dadurch erklären lassen, dass es bei manchen Mobilgeräten aufgrund

neuer Software nicht mehr reichte, lediglich die mobile Daten

auszuschalten. Zusätzlich muss man neu auch manuell verhindern, dass

sich das Gerät bei schwacher WLAN-Verbindung automatisch mit einem

stärkeren Mobilnetz verbindet. Dieser Umstand war vielen Kundinnen

und Kunden nicht bewusst, weshalb sie im Ausland hohe Kosten

generierten.



