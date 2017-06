Am Montag kam es zu dreizehn Brandanschlägen auf Bahnanlagen. Ein Bekennerschreiben aus der linksextremistischen Szene wird bereits von der Polizei geprüft. Neue Erkenntnisse zu den Tätern liegen jedoch noch nicht vor.

Nach den Brandanschlägen auf Bahnanlagen knapp drei Wochen vor dem G20-Gipfel in Hamburg ist die Suche nach den Tätern in den betroffenen Bundesländern weiter in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...