FRANKFURT (Dow Jones)--Für Investoren am europäischen Aktienmarkt verspricht 2017 ein erfolgreiches Jahr zu werden. So notiert der DAX seit Jahresbeginn über 12 Prozent im Plus. Am Dienstag geht es um weitere 0,4 Prozent auf 12.934 Punkte nach oben, damit handelt der Index erneut auf einem Rekordstand. Im frühen Handel kletterte der Index schon bis auf 12.952 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 steigt ebenfalls um 0,4 Prozent auf 3.594 Punkte. Grund für die gute Stimmung sind die guten Vorgaben von der Wall Street.

Die US-Börsen wurden von der Stärke im Technologiesektor und Biotechnologiewerten angetrieben. Diese konnten die jüngste Schwächephase überwinden - der Nasdaq-Composite schloss mit einem Plus 1,4 Prozent. Ob sich der Ausbruch als nachhaltig erweisen wird, bleibt abzuwarten. Goldman Sachs hatte jüngst in einer vielbeachteten Studie von einer zu hohen Bewertung des Sektors gewarnt, was erhebliche Verwerfungen auslöste.

Prosieben mit Etraveli-Verkauf gesucht

Auf ein positives Echo stößt der Verkauf des Online-Reisebüro Etraveli durch Prosieben für rund 500 Millionen Euro. Käufer ist die Private-Equity-Gesellschaft CVC Capital Partners. Im Handel heißt es zu der Transaktion, dass Prosieben mit dem Verkauf endlich ein erfolgreicher Deal gelungen sei. Zudem liege der erzielte Preis leicht oberhalb der Erwartung der Jefferies-Analysten.

Nach dem Abverkauf in Reaktion auf die Whole-Foods-Übernahme durch Amazon fällt es der Aktie von Ahold Delhaize schwer, einen Boden zu finden. Mit einem Umsatzanteil von mehr als 60 Prozent ist Ahold Delhaize in hohem Maße abhängig von der Entwicklung in den USA. Analysten befürchten einen Preiskrieg zwischen Amazon und Wal-Mart in den USA, dem sich auch die Mitbewerber - darunter Ahold Delhaize - nicht entziehen können. Dies könnte Ahold Delhaize dazu zwingen, einen Großteil der geplanten Synergien von 500 Millionen Euro aus der Fusion darauf zu verwenden, den Marktanteil in den USA zu halten. Ahold legen nach erneuten Abgaben zu Handelsbeginn nun um 0,3 Prozent zu.

Stada-Übernahme auf stolpriger Zielgraden

Die Übernahme von Stada durch Bain und Cinven steht auf des Messers Schneide. Bislang haben nur 36,55 Prozent der Aktionäre das Gebot angenommen. Bis Donnerstag muss allerdings die Annahmeschwelle von 67,5 Prozent erreicht werden. Händler wagen keine Prognose, ob die erforderliche Andienungsquote erreicht wird und beschränken sich auf ein "Es wird sehr knapp werden". Zwar ist es nicht ungewöhnlich, dass institutionelle Anleger erst zu Ende der Annahmefrist ihre Stücke andienen.

Allerdings befinden sich im Falle von Stada ein signifikanter Teil der Aktien im Besitz von Apothekern, Kleinanlegern und ETF-Anbietern. Die Apotheker und Kleinanleger, die noch nicht angedient haben, dürften auf der einen Seite nur noch schwer zu mobilisieren sein. Auf der anderen Seite dürfen ETF-Anbieter erst nach Abschluss der Transaktion andienen. Die Aktie handelt 0,5 Prozent im Plus.

Telekom-Sektor im Fokus

Für neue Bewegung im Telekomsektor könnte die teilweise Auflösung der gegenseitigen Beteiligung von Orange und BT Group sorgen. Die Branche war in Europa zuletzt ein Underperformer und könnte nun wieder zur Aufholjagd starten. Dazu passend gehörte der US-Telekomsektor am Vorabend mit 1,5 Prozent Plus zu den Hauptgewinnern an der Wall Street. Dass Orange sich so marktschonend von den BT-Stücken getrennt habe, dürfte für Erleichterung sorgen, da ein Teil des Aktienüberhangs abgebaut sei.

Orange haben 133 Millionen BT-Aktien über ein Privat-Placement an institutionelle Investoren und den Mitarbeiter-Fonds von BT verkauft. Dies entspricht rund 383 Millionen Pfund oder 1,33 Prozent des BT-Kapitals. Der Preis je Aktie lag bei 288 Pence und damit nur 1 Pence unter dem Schlusskurs vom Vortag. Orange war an die BT-Aktien gelangt, nachdem sie hatte 2015 das eigene Großbritannien-Geschäft an BT verkauft hatten und dafür unter anderem eine Beteiligung von 4 Prozent erhalten hatten. Orange handeln kaum verändert, BT notieren 0,6 Prozent leichter.

Ein positiver Analysten-Kommentar treibt die Osram-Aktie um 3,6 Prozent nach oben. Laut Händlern hat das Bankhaus Lampe die Aktie auf "Kaufen" von "Halten" nach oben genommen.

