Zürich - Das gute Börsenumfeld verleitet dazu, voll in Aktien investiert zu bleiben. "Doch Rückschläge kündigen sich selten an. Daher ist der Zeitpunkt günstig, um seine Schäfchen ins Trockene zu bringen", meint Reto Baumgartner von Fisch Asset Management. Zum Beispiel durch die Umschichtung in einen stabilitätsorientierten Multi-Asset-Ansatz. So können Anleger kontrolliert und mit eingebautem Airbag am Aufwärtstrend partizipieren.

Eine alte Börsenweisheit lautet: "An Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben." Dieser Rat gewinnt nach acht starken Börsenjahren und entsprechend hohen Aktienbewertungen wieder an Aktualität. "Die Rally kann problemlos noch einige Quartale weitergehen, denn das wirtschaftliche Umfeld ist positiv", erklärt Reto Baumgartner von der Schweizer Boutique Fisch Asset Management. "Dass wir aber dem Ende des Booms näher sind als dem Anfang, ist aus meiner Sicht unstrittig. Unser hauseigenes Börsenzyklusmodell zeigt an, dass insbesondere die USA im Zyklus bereits weit fortgeschritten ist. Das steigert die Wahrscheinlichkeit von Rückschlägen. Daher sollten Anleger, die auf ordentlichen Buchgewinnen sitzen oder mit hohen Cash-Beständen auf einen Einstiegszeitpunkt warten, Alternativen zu den Aktienmärkten suchen."

Fokus auf der Vermeidung von Verlustrisiken

Allerdings bieten die ...

