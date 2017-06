Frankfurt am Main (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bewohnerparkausweise, Ferienkarten, Führungszeugnisse, Sperrmüll - wofür Bürgerinnen und Bürger früher "aufs Amt" mussten, können sie mittlerweile bequem im "digitalen Rathaus", also auf den Online-Serviceportalen vieler Kommunen, beantragen. Damit diese Verwaltungsdienstleistungen einfach und sicher im Internet bezahlt werden können, setzen bereits über eintausend Kommunen in Deutschland auf das Onlinebezahlverfahren giropay. Mit dem Ausbau ihrer Onlineportale kommen die Behörden über das E-Government-Gesetz hinaus dem digitalen Lebensstil der Einwohner entgegen und bieten mehr Service und Komfort. Gleichzeitig optimieren sie zahlreiche Verwaltungsprozesse durch die Digitalisierung.



Die Zahl der Städte und Kommunen, die ihre Dienstleistungen über Serviceportale im Internet anbieten, steigt derzeit rapide an. Für die bezahlpflichtigen Vorgänge, etwa die Beantragung einer Meldebescheinigung oder die Anmeldung eines Wohnsitzes, setzen dabei immer mehr Behörden auf giropay. "Wir profitieren von der Einbindung des Bezahlverfahrens in unser Bürgerportal in dreifacher Hinsicht", sagt Horst Fritz, Leiter der Stadtkasse Stuttgart. "Erstens ist die Onlinebezahlung und der damit verbundene Wegfall vieler zeitaufwändiger Arbeitsschritte für uns eine enorme Entlastung bei der Buchung von Zahlungseingängen. Zweitens bringt uns unser wachsendes Onlineangebot dem Ziel, den Bürgerinnen und Bürgern eine serviceorientierte, bürgernahe und moderne Kommune zu sein, ein Stück näher. Und nicht zuletzt wissen wir durch die Zahlungsgarantie, die giropay bietet, dass wir unser Geld auf jeden Fall erhalten."



Digitale Serviceangebote erhalten Einzug ins Rathaus



giropay zeichnet sich für den E-Government-Einsatz vor allem durch die einfache und dennoch hochsichere Anwendung aus: Der Nutzer wird von dem Onlineportal seiner Kommune direkt auf die geschützte Online-Banking-Seite seiner Bank oder Sparkasse weitergeleitet. Dort findet er nach dem Login eine vorausgefüllte Überweisung vor, die er wie üblich per TAN freigibt. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Die von den Kommunen angebotenen Verwaltungsdienstleistungen sind dadurch mit wenigen Klicks bezahlt.



"Wir freuen uns, dass wir das Bezahlverfahren giropay in die Online-Serviceportale von vielen Kommunen einbinden konnten. Die Überweisung ist nach wie vor eine der beliebtesten Zahlmethoden in Deutschland, und giropay als überweisungsbasiertes Bezahlverfahren trifft auf eine hohe Akzeptanz von Kommunen und Bürgern gleichermaßen", sagt Dr. Markus Hild, Geschäftsführer der GiroSolution GmbH, einem führenden Payment-Anbieter im kommunalen Umfeld in Deutschland.



"Für uns ist es wichtig, dass wir mit unserem einfachen und sicheren Bezahlverfahren einen Beitrag dazu leisten, dass immer mehr Kommunen hierzulande ihre digitalen Serviceangebote ausbauen. Dass nun die tausendste Kommune giropay einsetzt, ist ein Beweis für die hohe Akzeptanz des Bezahlverfahrens", ergänzt Joerg Schwitalla, Geschäftsführer giropay.



Diese Meldung finden Sie auch unter www.giropay.de. Das Bildmaterial können Sie hier herunterladen: https://ftp.ffpr.de/_xVRZwXAhM0UCAR



Über giropay und giropay-ID



giropay ist ein Online-Bezahlverfahren, das von über 1.500 Banken und Sparkassen angeboten wird und von über 35 Millionen Online-Banking-Kunden genutzt werden kann. Basierend auf dem Online-Banking mit PIN und TAN ermöglicht es die einfache, schnelle und sichere Bezahlung per Online-Überweisung. Bei Beträgen bis 30 EUR kann die Käuferbank auf die Eingabe einer TAN verzichten. Kunden benötigen für die Zahlung mit giropay lediglich ein zum Online-Banking freigeschaltetes Girokonto bei einer teilnehmenden Bank oder Sparkasse. Der Händler erhält unmittelbar nach erfolgreicher Zahlung eine Zahlungsgarantie der Bank und kann somit Waren oder Dienstleistungen sofort und ohne Risiko zur Verfügung stellen. Kunden wie Lufthansa, airberlin oder CTS Eventim setzen auf die sichere Bezahlung mit giropay.



Über giropay-ID werden kontobasierte Mehrwertlösungen angeboten. Mit der Online-Altersverifikation bietet giropay-ID eine KJM-konforme Volljährigkeitsprüfung an. Bei der Online-Kontoverifikation bestätigt die an giropay-ID teilnehmende Bank oder Sparkasse die Kontoverbindung gegenüber Händlern oder Dienstleistern.



Sowohl bei giropay wie auch bei giropay-ID kommuniziert der Kunde ausschließlich mit seiner Bank: Die Online-Überweisung bzw. die jeweilige Verifikation werden in der sicheren Online-Banking-Umgebung des jeweiligen Kreditinstituts durchgeführt. Damit ist garantiert, dass sensible Daten (PIN/TAN) nur zwischen Kunde und Bank ausgetauscht werden. Kein Dritter hat Einblick in persönliche Konto- und Umsatzinformationen.



OTS: giropay GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/61088 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_61088.rss2



Pressekontakt: giropay GmbH Stefanie Thieme stefanie.thieme@giropay.de Telefon: 0721 47666 3533 www.giropay.de