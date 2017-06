MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 hat sein Online-Flugreiseportal Etraveli für knapp eine halbe Milliarde Euro an den Finanzinvestor CVC verkauft. Das Geld soll in den Ausbau anderer Beteiligungen und den Kauf neuer Online-Geschäfte investiert werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Unterföhring bei München mit.

Der Fernsehkonzern macht inzwischen ein Viertel seines Umsatzes mit Internet-Portalen wie Parship und Verivox und Shops wie der Online-Parfümerie Flaconi, für die er in seinen Sendern kräftig Werbung macht. Der Wert von Etraveli habe sich seit der Übernahme im November 2015 verdoppelt, Umsatz und Gewinn seien deutlich gestiegen, teilte ProSiebenSat.1 mit.

Die Börse reagierte positiv auf den Verkauf, der Aktienkurs stieg um 2 Prozent. Mit einer Kapitalerhöhung hatte sich ProSiebenSat.1 schon im Herbst eine halbe Milliarde Euro für neue Zukäufe verschafft. Der Verkauf von Etraveli soll nach Genehmigung der Kartellbehörden bis Ende September abgeschlossen werden./rol/DP/jha

ISIN DE000PSM7770

AXC0085 2017-06-20/11:28