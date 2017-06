Paris - Europas Börsen sind am Dienstag den starken Vorgaben aus den USA gefolgt und haben weiter zugelegt. Angeschoben auch von der anhaltenden Erholung bei den Technologiewerten kletterte der EuroStoxx 50 dicht an die Marke von 3600 Punkten heran und stand zuletzt mit 0,45 Prozent im Plus bei 3595,71 Zählern.

An der Wall Street hatte der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Vorabend einen neuen Rekord erzielt und erstmals in seiner Geschichte die Marke von 21 500 Punkten überwunden. Auch die japanische Börse griff den starken Trend auf und stieg auf den höchsten Stand seit Mitte 2015.

Gewinne verbuchte ebenfalls die Regionalbörse in Paris, die am Vortag bereits vom Sieg des Parteibündnis des neuen Präsidenten Emmanuel Macron bei den Parlamentswahlen profitiert hatte. Der französische CAC-40 -Index stieg zuletzt um 0,44 Prozent auf 5334,30 Punkte. In London rückte der FTSE 100 zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...