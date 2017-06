So vielfältig wie die Einsatzmöglichkeiten von mobilen Stromerzeugern sind auch meist die Diskussionen über die Ausführung der notwendigen Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag. Dies ist zum einen damit begründet, dass es eine Vielzahl von Normen rund um den Stromerzeuger gibt und somit auch unterschiedliche Aussagen und Festlegungen über die erforderlichen Maßnahmen.

Analyse der Anforderungen

Insbesondere die Verwendung des Erdspießes sorgt immer wieder für Unklarheiten. Um eine korrekte Funktion der Schutzeinrichtungen sicherzustellen, ist bezüglich der Anwendung zu unterscheiden zwischen:

eigenständigen Niederspannungsstromerzeugungseinrichtungen, die nicht am Stromverteilungsnetz angeschlossen sind

eigenständigen Niederspannungsstromerzeugungseinrichtungen, die zeitweise dauerhaft errichtete Anlagen versorgen, die vom Stromverteilungsnetz getrennt sind.

Maßgebend für den Schutz gegen elektrischen Schlag sind die in der Sicherheitsgrundnorm DIN VDE 0100-410:2007-06 definierten Schutzmaßnahmen. Diese werden in ihrer Anwendung für mobile Stromerzeuger durch die neue DIN VDE 0100-551:2017-02 Anhang ZC präzisiert.

In der Praxis werden grundsätzlich folgende Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100-410:2007-06 für die mobilen Stromerzeuger eingesetzt:

Schutz durch automatische Abschaltung nach Abschnitt 411

Schutztrennung mit einem oder mehreren Verbrauchern nach Abschnitt 413.

Es handelt sich also um zwei vollkommen getrennt zu betrachtende Schutzmaßnahmen, die sich auch in ihrer praktischen Anwendung deutlich unterscheiden.

Schutz durch automatische Abschaltung

Nach DIN VDE 0100-410:2007-06 ist die automatische Abschaltung eine Schutzmaßnahme, bei welcher

der Basisschutz durch das Vorhandensein einer Basisisolierung der aktiven Teile realisiert wird

der Fehlerschutz vorgesehen ist durch Schutzpotentialausgleich über die Haupterdungsschiene und automatischer Abschaltung im Fehlerfall.

Die automatische Abschaltung im Fehlerfall muss durch eine entsprechende Schutzeinrichtung mit Trenneigenschaften (z.?B. Leitungsschutzschalter und Fehlerstrom-Schutzeinrichtung RCD) erfolgen. Für die erforderliche Schutzerdung? bzw. ?den erforderlichen Schutzpotentialausgleich gemäß DIN VDE 0100-410:2007-06 Abschnitt 411.3 müssen die Körper (der Betriebsmittel) mit einem Schutzleiter verbunden werden - unter den gegebenen Bedingungen für jedes System nach Art der Erdverbindung. Gleichzeitig berührbare Körper müssen mit demselben Erdungssystem einzeln in Gruppen oder gemeinsam verbunden werden. Je nach Art der Erdverbindung wird dann unterschieden in

TN-System

TT-System

IT-System.

Für die Praxis bei mobilen Stromerzeugern ergeben sich nachfolgend beschriebenen Maßnahmen.

Geerdete Stromversorgung - TN- und TT-System

Der Sternpunkt des Stromerzeugers muss mit dem Erdungssystem verbunden werden. Dazu ist in der Regel ein Eingriff in das Klemmbrett des Stromerzeugers erforderlich. Für die Errichtung des notwendigen Erdungssystems muss ein Erdspieß eingeschlagen und der Schleifen- bzw. Erdungswiderstand durch eine Elektrofachkraft bestimmt werden (Bild?1).

Für das TN- und TT-System ist pro Steckdose eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) erforderlich - auch im Hinblick auf die Tatsache, dass die Stromerzeuger im Außenbereich eingesetzt werden bzw. für die Benutzung durch Laien bestimmt sind. Somit ist auch DIN VDE 0100-410:2007-06 Abschnitt 411.3.3 »zusätzlicher Schutz« zu beachten.

Die ordnungsgemäße Funktion der Schutzmaßnahme - Schutz durch Abschaltung - muss generell durch eine Elektrofachkraft überprüft werden.

Ungeerdete Stromversorgung - IT-System

Wird der Stromerzeuger als ungeerdete Stromversorgung betrieben (IT-System), so muss eine Isolationsüberwachungseinrichtung (IMD) nach DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8):2015-12 installiert werden, die einen ersten Isolationsfehler optisch und?/?oder akustisch meldet. Tritt ein zweiter Isolationsfehler an einem anderen Leiter auf, muss entsprechend durch einen Leitungsschutzschalter abgeschaltet werden. Auch hierbei ist der Nachweis über die ordnungsgemäße Funktion durch eine Elektrofachkraft erforderlich. In DIN 6280:1986-10 ist hierfür ein Schleifenwiderstand von max. 1,5?? festgelegt.

Die Verwendung eines mobilen Stromerzeugers als TN-, TT- oder IT-System setzt also zusammengefasst immer ein Erdungssystem voraus. Außerdem muss eine Elektrofachkraft die ordnungsgemäße Funktion der erforderlichen Schutz- und Überwachungseinrichtungen kontrollieren. Dies ist natürlich nicht praxisgerecht und letztlich auch mit Kosten verbunden. Um dies zu umgehen, wird bevorzugt die Schutzmaßnahme »Schutztrennung« angewendet. Doch auch dabei sind einige Dinge zu beachten, wenn sie für einen elektrotechnischen Laien einsetzbar sein soll.

Schutzmaßnahme Schutztrennung

Die Schutztrennung ist eine eigenständige Schutzmaßnahme, bei der nach DIN VDE 0100-410:2007-06 Abschnitt 413

der Basisschutz durch eine Basisisolierung der aktiven Teile vorgesehen ist;

der Fehlerschutz durch einfache Trennung des Stromkreises von anderen Stromkreisen und Erde erfolgt.

Die Schutzwirkung der Schutztrennung ergibt sich ...

