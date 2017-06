Urs Lehner, bisher Head of Enterprise Sales & Services, werde per sofort Leiter von Enterprise Customers, wie Swisscom am Mittwoch mitteilte. Petit werde seinem Nachfolger und neuem Mitglied der Konzernleitung bis Ende Juli beratend zur Verfügung stehen. Petit, der 17 Jahre bei der Swisscom tätig war, werde sich ausserhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...