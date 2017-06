Wettingen - Die im Bereich der betrieblichen Weiterbildung schweizweit tätige Digicomp und der in Wettingen und Lausanne domizilierte IT-Security-Distributor BOLL Engineering sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Ziel der Vereinbarung ist die forcierte Zusammenarbeit im Bereich Schulung und Zertifizierungen zu IT-Security-Themen.

Als erfahrener und kompetenter Schweizer IT-Security-Distributor bietet BOLL seinen Kunden und Partnern seit Jahren hochstehende Schulungen und Zertifizierungen an - dies in den eigenen ATCs (Authorized Training Centern) in Wettingen und Lausanne. Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...