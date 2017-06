FXStreet - EUR/USD aktueller Kurs: 1,1121. Während der 1. Tageshälfte war das Paar zögerlich, doch mit dem amerikanischen Handel legte der USD an Stärke zu und so erreichte er gegenüber der Gemeinschaftswährung seinen höchsten Stand seit 3 Wochen. Der EUR/USD fiel zur 1,1118, da der Greenback vom schwächeren Pfund und später von den Fed Kommentaren profitierte. Der Boston Fed Präsident Rosengren sagte, dass niedrige Zinsen ein Risiko für die Finanzstabilität in den USA und anderswo darstellen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...