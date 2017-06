Die Aktie der deutschen Airline hatte in der Vergangenheit einige Turbulenzen zu überstehen, seit Jahresbeginn befinden sich die Papiere allerdings in einem echten Höhenflug, der bislang immerhin rund 50% Gewinn einbrachte. Mit Kursen um 19 Euro ist die Lufthansa-Aktie jetzt aber an einen wichtigen Widerstand herangeflogen. Wie die momentane Chartsituation einzustufen ist, wo die relevanten Kursmarken zu finden sind und auf welches Kursniveau Sie besonders achten sollten, erfahren Sie im aktuellen Video.

