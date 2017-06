Zürich - Credit Suisse arbeitet neu mit Fitch Learning für die staatlich anerkannte Zertifizierung ihrer Kundenberater im Wealth Management zusammen und wendet dabei als erste Bank in der Schweiz diesen erweiterten Ausbildungsstandard flächendeckend und international an. Diese Zusammenarbeit erlaubt der Credit Suisse und ihren Mitarbeitenden, eine technisch hochmoderne Lernplattform zu nutzen. Gleichzeitig bietet die Lösung auch anderen Schweizer Banken einen unkomplizierten Zugang und fördert damit die Etablierung eines schweizweit gültigen Standards, der auch die zukünftigen Mifid-II-Anforderungen erfüllen wird.

Zusammen mit der zunehmenden Komplexität auf den Finanzmärkten steigen auch die Ansprüche von Kunden an die Kompetenzen ihrer Kundenberater. Die Credit Suisse hat deshalb in der Schweiz seit 2010 über 3500 Kundenberater aus dem Retail- und Private Banking und an internationalen Standorten weitere 1500 Kundenberater ausgebildet, basierend auf einem staatlich akkreditierten Zertifizierungsstandard. Neu stellt die Credit Suisse diese Ausbildung zusammen mit einem externen Partner, Fitch Learning, sicher. Fitch Learning bringt dafür ihre langjährige Zertifizierungsexpertise ...

