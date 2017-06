Für die Lieferung der CIGS-Produktionsanlagen hat der Photovoltaik-Anlagenbauer eine Anzahlung im einstelligen Millionenbereich bekommen. In den kommenden Wochen erwartet Singulus weitere Gelder aus China.Die Singulus Technologies AG hat eine einstellige Millionen-Anzahlung erhalten. Dies sei als Teil einer im März geschlossenen Vereinbarung über die Lieferung von CIGS-Produktionsanlagen, teilte das Photovoltaik-Unternehmen aus Kahl am Main bereits am Dienstag mit. Singulus erwarte noch weitere Anzahlungen für die kommenden Wochen. Insgesamt seien Anzahlungen im Gesamtvolumen von mehr als 20 Millionen ...

