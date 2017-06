Rewe hat die Besten: Bei der Verleihung der "Supermarkt Stars 2017" sind am 20. Juni in Frankfurt am Main drei Rewe-Marktchefs ausgezeichnet worden. In der Kategorie "Marktleiter des Jahres" konnte sich Susanne Klars von der Rewe Ackerhalle in Berlin durchsetzen. Foto © Rewe Group Jürgen Huhn vom Rewe Center Hamburg-Altona ist "Hausleiter des Jahres" und...

Den vollständigen Artikel lesen ...