Steckborn - Die Zur Rose Group AG (die «Gesellschaft») hat heute ihren Börsengang («IPO») mit der Veröffentlichung des Angebotsprospekts und dem Start des Bookbuilding-Prozesses lanciert. Im Zusammenhang mit der geplanten Börsenkotierung an der SIX Swiss Exchange («SIX») sollen der Gesellschaft durch eine Kapitalerhöhung rund CHF 200 Millionen (rund CHF 230 Millionen falls die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird) zufliessen. Die Gesellschaft beabsichtigt, die ihr zufliessenden Mittel primär für die Beschleunigung der Wachstumsstrategie und die Stärkung sowie den Ausbau ihrer Position als führende «pure-play» Versandapotheke Europas einzusetzen. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf CHF 120 - CHF 140 pro Aktie festgelegt, was einer Marktkapitalisierung von rund CHF 780 - 870 Millionen entspricht, angenommen der Greenshoe wird vollständig ausgeübt. Der erste Handelstag an der SIX wird für oder um den 6. Juli 2017 erwartet.

Mittelzufluss von rund CHF 200 Millionen für Wachstumsbeschleunigung der Gesellschaft - Das Angebot wird aus bis zu 1'670'000 neu auszugebenden Aktien und 136'052 bestehenden Aktien, welche die Gesellschaft von Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Managements (die «verkaufenden Aktionäre») erworben hat, bestehen (das «Base Offering»). Die Gesellschaft hat den Syndikatsbanken eine Mehrzuteilungsoption («Greenshoe») über bis zu 270'908 neue Aktien oder 15 Prozent des Base Offerings eingeräumt, welche vollständig oder teilweise innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem ersten Handelstag an der SIX ausgeübt werden kann. Falls der Greenshoe vollständig ausgeübt wird, fliessen der Gesellschaft Mittel in der Höhe von rund CHF 230 Millionen brutto zu. Der finale Platzierungspreis wird im Rahmen des heute gestarteten Bookbuilding-Prozesses ermittelt.

Mittel für Ausbau in Deutschland



Den vollständigen Artikel lesen ...